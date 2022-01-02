تنفيذ دورات توفير فرصة عمل للشباب بشمال سيناء.. اعرف التفاصيل

شمال سيناء ـ محمد حسين

بدأت فى شمال سيناء دورات توفير فرصة عمل للشباب، بواقع 5 دورات تدريبية حرفية للشباب لتوفير فرص عمل وحياة كريمة لهم، وقال اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن هذه الدورات سيتم تنفيذها بمعرفة المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة العريش.

وأوضحت محافظة شمال سيناء، أن عددها 5 دورات تدريبية حرفية للشباب، تساعدهم فى الحصول على فرص عمل وتوفر لهم حياة كريمة فى ظل ما تشهده المحافظة من تنمية اقتصادية وتدشين العديد من المشروعات.

وتشمل الدورات، تشغيل المعادن (خراطة – تفريز – قشط – ثقب)، واللحام (لحام القوس الكهربي – لحام الأوكسى أستيلين – لحام المقاومة)، دورة تدريبية فى أعمال النجارة والصناعات الخشبية، دورة تدريبية فى التمديدات والتركيبات الكهربية، ودورة تدريبية فى أعمال البرادة والألواح المعدنية (أعمال الصاج).

ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة من المحافظة والمعهد، ويأتي ذلك فى إطار تقديم كافة أنواع المشاركات المجتمعية التي تخدم البيئة والمجتمع فى سيناء.