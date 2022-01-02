تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر الخميس المقبل بمناسبة عيد الميلاد

قال البنك المركزي المصري إنه بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 6 يناير 2022، علي أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 9 يناير 2022.
تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر الخميس المقبل بمناسبة عيد الميلادالأحد، 02 يناير 2022 04:50 م
البنك المركزى المصرى
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