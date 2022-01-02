اليوم السابع
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تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر الخميس المقبل بمناسبة عيد الميلاد

الأحد، 02 يناير 2022 04:50 م
تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر الخميس المقبل بمناسبة عيد الميلاد البنك المركزى المصرى
كتب أحمد يعقوب

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قال البنك المركزي المصري إنه بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 6 يناير 2022، علي أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 9 يناير 2022. 


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