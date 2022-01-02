تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر الخميس المقبل بمناسبة عيد الميلاد

كتب أحمد يعقوب

قال البنك المركزي المصري إنه بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 6 يناير 2022، علي أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 9 يناير 2022.