تعرف على مشروعات حياة كريمة بقرى مركز ناصر فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، سير العمل في مشروعات "حياة كريمة" بقرى مركز ناصر، في إطار تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية، والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها، بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة، ورافقه خلال الزيارة: على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر.

وتفقد نائب المحافظ اليوم سير الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع المجمع الخدمي ببني عدي، ضمن 6 مجمعات يتم إنشاؤها، تحت إشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، وتشمل قرى (دنديل، دلاص، الحمام،اشمنت، بهبشين)، والتي ستقدم العديد من الخدمات الجماهيرية والمعاملات الحكومية المتنوعة بطريقة حديثة ومميكنة بداخل مبنى المجمع "مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي، مكتب تموين، شهر عقاري" بهدف توفير الوقت والجهد والتيسير على المواطنين.

وتابع نائب محافظ بني سويف العمل في مشروع وحدة إسعاف بني عدي"إنشاء جديد"، والتي يشرف علي تنفيذها جهاز التعمير والإسكان، وتضم 2 سيارة "نموذج كبير"لدعم الخدمة الصحية في مجال الإغاثة وتقديم الخدمات الفورية للمواطنين في حالات الطوارئ، للدفع بخطة المحافظة للارتقاء بالمنظومة الصحية، وذلك ضمن 9 مشروعات يتم تنفيذها في مرفق الإسعاف "إنشاء جديد وتطوير وحدات قائمة" بقرى (كوم أبوخلاد، الحمام، دنديل،أبوصالح،بهبشين بجانب وحدتين ببندر ناصر"تطوير/إنشاء جديد) كما تفقد "سلامة" المجمع الزراعي بالقرية والذي سيضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعى، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين بالوحدة المحلية ببني عدي وتوابعها، علاوة على متابعة سير العمل في أعمال إنشاء ملحق مدرسة بني عدي المجمعة الابتدائية "1" والتي تنفذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية بتكلفة تزيد عن 5 ملايين و140 ألف جنيه، تضيف 18 فصلاً،وذلك ضمن 26 مشروعا يتم تنفيذه في قطاع التعليم بمركز ناصر.