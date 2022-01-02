اليوم السابع
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تعرف على جهود إزالة وسحب مياه الأمطار من الشوارع بمطروح

الأحد، 02 يناير 2022 11:44 ص
تعرف على جهود إزالة وسحب مياه الأمطار من الشوارع بمطروح شفط المياه
مطروح حسن مشالى

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تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، جهود إزالة وسحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدن ومراكز المحافظة وتيسير حركة المرور أمام المواطنين، وعلى الطريق الدولى الساحلى مطروح إسكندرية، ومطروح السلوم ،وذلك بعد تعرض محافظة مطروح منذ الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد  لأمطار غزيرة ورعدية وحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

وأكد محافظ مطروح على استمرار جهود مراكز ومدن المحافظة لإزالة مياه الأمطار مع تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيا بالتنسيق فرق الطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي مع كافة الجهات المختصة، لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار مع الدفع بسيارات لإزالة أي تجمعات للمياه فور تساقط الأمطار لتيسير حركة  المرور وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها. 

كما أعطى المحافظ توجيهاته لجميع الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة حالة عدم استقرار الأحوال الجوية مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار ناتجة عن سقوط كميات الأمطار أو سوء الأحوال الجوية.

وأصدر محافظ مطروح قرارا بتعطيل الدراسة اليوم الأحد تعطيل الدراسة بجميع مدارس المحافظة، وتأجيل امتحانات العملي ليوم اخر عدا مدينة سيوة لاستقرار الأحوال الجوية بها .

 

الأمطار
الأمطار

 

سيارة شفط المياه
سيارة شفط المياه

 

شفط المياه
شفط المياه

 


محافظ مطروح

مياه الأمطار

حركة المرور

الطريق الدولى الساحلى

مطروح إسكندرية

ومطروح السلوم

تعطيل الدراسة غدا

تعطيل الدراسة

تعطيل الدراسه غدا

تعطيل الدراسة غداً

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