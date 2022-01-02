الدفع بـ 70 سيارة كسح لشفط مياه الأمطار المتراكمة بشوارع سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج،تشكيل غرفة عمليات وفرق متابعة ميدانية تعمل على مدار الساعة لمتابعة كسح مياه الأمطار التي تعرضت لها محافظة سوهاج وأنه تم الدفع بعدد 70 سيارة كسح لشفط مياه الأمطار المتراكمة من الشوارع بمختلف مراكز المحافظة.

وأشار رئيس مياه سوهاج ، إلى أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات وفرق المتابعة الميدانية وفرق المناوبات تتابع الموقف أول بأول هذا بالإضافة إلى جاهزية جميع سيارات كسح المياه وعدد 4 سيارة نافورى وسيارتين فاكيوم وعدد 22 باك لودر وعدد 15 مضخة نزح مياه و 10 سيارات مدمجة وعدد 12 مولد كهرباء متحرك للتعامل الفوري مع الطوارى.

وطالبت مها غازى مدير إدارة الاعلام المواطنين بالإبلاغ الفورى عن شكاوى تراكم مياه الأمطار بالشوارع من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس ب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى.

وأكد الكيميائى منصور صابر على رئيس قطاع المعامل انه يتم متابعة مآخذ محطات مياه الشرب وخاصة التى تقع على الترع ويتم رفع عينات مياه على مدار الساعة للتأكد من مطابقة مياه المأخذ للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب.