تايلاند تعتقل 46 من مواطنى ميانمار على الحدود الشمالية

ونقلت صحيفة بانكوك بوست التايلاندية عن الكولونيل فييراتشاي فونج كايو، قائد فوج الفرسان الرابع قوله إن الدورية من فرقة الفرسان الثالثة عثرت على 19 رجلاً و 20 امرأة وسبعة أطفال، جميعهم من مواطني ميانمار، في منطقة بالقرب من بان لوانج، قرية مو 5 في تامبون ماي نجون.

وقال إنهم تسللوا إلى تايلاند في منطقة فانج عبر معبر حدودي طبيعي في وقت سابق من يوم رأس السنة الجديدة، وبحسب تحقيق أولي، قال عابرو الحدود غير الشرعيين إنهم من بلدات بانجلونج ولايكا ومونغ كونغ في ولاية شان الجنوبية في ميانمار، ودفعوا أموالا لوسطاء في ميانمار للحصول على وظائف في شيانج ماي وبانكوك، ومن المقرر ترحيلهم بعد الخضوع للإجراءات القانونية في مركز شرطة فانغ.

وكانت الخارجية الأمريكية، قد أدانت الأسبوع الماضي، الهجمات التي شنها جيش ميانمار على مدنيين في ولاية كاياه، وأسفرت عن مقتل العشرات بحسب تقارير، داعيةً المجتمع الدولي إلى فعل المزيد لمحاسبة المسئولين ومنع تكرار تلك الفظائع في البلاد.

وكان قد عُثر مطلع الأسبوع الماضي في ولاية كاياه على أكثر من 30 جثة متفحمة بينها جثث نساء وأطفال، في عربات محروقة، وفق ما أفادت به مجموعة رصد محلية ومجموعة متمردة، متّهمين المجلس العسكري بالمسؤولية عنه.