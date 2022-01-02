بث مباشر.. رد فعل سيدة الوراق بعد حبس المتهم بضربها

كتب: سليم على

أجرى اليوم السابع بثا مباشرا مع سيدة الوراق، رصد فيه رد فعلها بعد حبس المتهم بالتعدي عليها وضربها.

كانت قررت جهات التحقيق حبس المتهم بالتعدي على سيدة الوراق 4 أيام، حيث كانت الأجهزة الأمنية تمكنت ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية لقيامه بالتعدي بالضرب على إحدى السيدات "شقيقة زوجته"، وإحداث إصابتها "بكدمة بالوجه" وإكراهها على الاعتذار له بنطاق محافظة الجيزة.

جاء ذلك على خلفية وجود خلافات بينه وبين زوجته "شقيقة المجني عليها"، وتداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فى هذا الشأن.

بالعرض على جهات التحقيق قررت حبس المتهم المشار إليه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.