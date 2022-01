باراك وميشيل أوباما يحتفلان بالعام الجديد بصورة طريفة تحصد 3 ملايين إعجاب

كتبت مريم بدر الدين

شاركت ميشيل أوباما زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما صورة طريفة تجمعهما خلال الاحتفال ببداية العام الجديد، وعلقت علي الصورة عبر حسابها بموقع "انستجرام"، قائلة :"سنة جديدة سعيدة مني ومن حبيبي ..أتمنى لكم كل عام مليء بالسعادة والحب والصحة الجيدة"، وحظيت الصورة بإعجاب عدد كبير من المتابعين، حيث جمعت أكثر من 3 مليون و700 ألف إعجاب فور نشرها.



باراك وميشيل اوباما



ميشيل اوباما

وكان الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما، هنأ متابعيه بالسنة الميلادية الجديدة، وقال فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "يملأنى الأمل بعام 2022.. سيواجه هذا العام بلا شك تحديات، تمامًا كما حدث في عام 2021. لكننا وصلنا إلى هذا الحد - وما زلت أعتقد أنه يمكننا بناء مستقبل أكثر إشراقًا معًا.. سنة جديدة سعيدة".

وشارك الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما قائمة أفلامه المفضلة لهذا العام في تقليد سنوي، وكان أبرزها West Side Story لـ المخرج العالمى ستيفن سبيلبرج، وفيلم The Last Duel لـ المخرج العالمى ريدلي سكوت، وغيرهم من الأعمال المهمة التي طرحت خلال العام الجارى بـ دور العرض حول العالم.

ونشر أوباما صورة من على حسابه الرسمي إنستجرام الذى كشف من خلالها عن 14 فيلمًا عالميًا، وعلق عليهم قائلاً: "القائمة التالية هى أفلامي المفضلة لـ هذا العام، حيث يحكى كل فيلم من هذه الأفلام قصة قوية، وآمل أن تستمتع بها بقدر ما استمتعت".

كما ظهر في القائمة الفيلم الوثائقي Summer Of Soul، وفيلم Judas And The Black Messiah، والذي فاز عنه دانيال كالويا بجائزة أوسكار عن دوره الداعم.

واختار لـ الممثل العالمى دينزل واشنطن وفرانسيس مكدورماند فيلم The Tragedy Of Macbeth، وكذلك فيلم Passing للمخرجة ريبيكا هول.