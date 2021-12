ميشيل وباراك أوباما يحتفلان بالكريسماس: نتمنى لكم عطلة هادئة وممتعة.. فيديو

كتبت مريم بدر الدين

وجه الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما التهنئة لكل متابعيه عبر حسابه بموقع "انستجرام"، بمناسبة أعياد الميلاد والكريسماس، ونشر صورة لكلبه مصحوبة بتعليق :"عيد ميلاد مجيد للجميع! هذا العام، حصلت على القليل من المساعدة في نشر فرحة العطلة، أتمنى لكم جميعًا عطلة هادئة ومبهجة مع من تحبهم.".



باراك اولاما

فيما شاركت زوجته ميشيل أوباما متابعيها بفيديو للتهنئة بالكريسماس يضم مجمهة لقطات تجمعها مع عائلتها، وعلقت عليه قائلة :"ميري كريسماس من عائلتنا إلى عائلتك! نبعث أنا وباراك بأطيب تمنياتنا لكم جميعًا بموسم عطلة آمن وصحي وممتع".



اوباما وزوجته

وكان شارك الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما قائمة أفلامه المفضلة لهذا العام في تقليد سنوي، وكان أبرزها West Side Story لـ المخرج العالمى ستيفن سبيلبرج، وفيلم The Last Duel لـ المخرج العالمى ريدلي سكوت، وغيرهم من الأعمال المهمة التي طرحت خلال العام الجارى بـ دور العرض حول العالم.

ونشر أوباما صورة من على حسابه الرسمي إنستجرام الذى كشف من خلالها عن 14 فيلمًا عالميًا، وعلق عليهم قائلاً: "القائمة التالية هى أفلامي المفضلة لـ هذا العام، حيث يحكى كل فيلم من هذه الأفلام قصة قوية، وآمل أن تستمتع بها بقدر ما استمتعت".

كما ظهر في القائمة الفيلم الوثائقي Summer Of Soul، وفيلم Judas And The Black Messiah، والذي فاز عنه دانيال كالويا بجائزة أوسكار عن دوره الداعم.

واختار لـ الممثل العالمى دينزل واشنطن وفرانسيس مكدورماند فيلم The Tragedy Of Macbeth، وكذلك فيلم Passing للمخرجة ريبيكا هول.