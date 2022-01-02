اليونيدو: مسابقة المنتجات الغذائية هدفها الترويج للصناعة المصرية

رامى محيى الدين

قال أحمد رزق، نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " اليونيدو ": "المسابقة الوطنية للمنتجات الغذائية المحلية والتراثية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، تعد آلية ناجحة للتعريف بالتراث الغذائي والحفاظ على الهوية التاريخية للغذاء لكل دولة، والمساهمة فى التنمية الاقتصادية المحلية للمناطق والفئات العاملة فى هذا القطاع".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إنجى القاضي المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "المسابقة تستهدف تحقيق عدد من الأهداف، منها الترويج والتسويق للمنتجات الغذائية التراثية المصرية، بما يساهم في زيادة المبيعات وخلق فرص عمل للمنتجين والموزعين لتلك المنتجات والمساهمة في تطوير الريف المصري ودعم مبادرات الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، مشيرا إلى انه تم فتح باب التسجيل بالمسابقة لمنتجى ومصنعى المنتجات الغذائية المصريين، وللراغبين فى المشاركة عليهم التسجيل عن طريق فروع مركز تحديث الصناعة أو من خلال الموقع الإلكترونى للمسابقة".

وأوضح: "المسابقة ستسهم في إتاحة فرص لربط قطاع السياحة بقطاع المنتجات الغذائية التراثية وذلك من خلال تشجيع تنظيم برامج ورحلات سياحية لاكتشاف التراث الغذائي في مختلف المحافظات والترويج السياحي لتلك المناطق إلى جانب المساهمة فى زيادة الصادرات والحد من الواردات للمنتجات الغذائية مما يسهم فى خفض العجز في الميزان التجاري".

وأكد: "منتجات مسابقة الطعام ستخرج من الريف المصري"، موضحا: "مسابقة الطعام والمنتجات الغذائية تتماشى مع جهود الدولة للتنمية ومشروعات حياة كريمة".