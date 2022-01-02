المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل زراعي أحرز مواد مخدرة في الشرقية

الشرقية -فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، بمعاقبة عامل زراعى بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر والسلاح المضبوط، لحيازته موادا مخدرة وسلاحا ناريا بدون ترخيص، صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة، والمستشار دكتور مصطفى بلاسى، والمستشار أحمد سمير سليم، وأمانة سر وائل عبد المنعم عيد.

ترجع وقائع القضية رقم 9129 لسنة 2021 جنايات أولاد صقر، لشهر سبتمبر، عندما تلقى، مدير أمن الشرقية،إخطارا يفيد أثناء قيام قوة من مباحث أولاد صقر بالانتقال نفاذا لإذن النيابة العامة بناء على تحريات سرية، بضبط وتفتيش " أحمد ن ال " 29 عاما عامل زراعى مقيم دائرة المركز، عثر بحوزته على أحدى عشر لفافة تحوى نبات أخضر جاف يشبه نبات البانجو المخدر، كذا خمسة وثلاثون لفافة تحوى بداخلها مسحوق يشبه مخدر الهيروين وسلاح نارى خرطوش بداخله طلقة من ذات العيار.

وأكدت التحريات التى أشرف عليها اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، قيام المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة التى تولت التحقيق بإشراف المستشار حلمى عطا الله،المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، والتى قدمته محكمة جنايات الزقازيق والتى أصدرت حكمها المتقدم.