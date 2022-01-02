المشدد 5 سنوات لعاطل حاز مواد مخدرة بقصد الإتجار فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد المهدى، وأمير زكي، ومحمد سراج الدين، وسكرتارية خالد إسماعيل ويامن محمود، بمعاقبة شخص عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف، لحيازته كمية من نبات البانجو المخدر بقصد الاتجار بدائرة قسم شرطة القرين.

تعود أحداث القضية رقم 2722 لسنة 2021 جنايات القرين، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة القرين، يفيد بأنه أثناء قيام الرائد أحمد شويخ، رئيس مباحث القسم ومعاونيه بتفقد الحالة الأمنية، أبصر المدعو "كريم . ع . ع" عاطل ومقيم بدائرة قسم ثان الزقازيق، حال استقلاله سيارة بدون لوحات معدنية أمامية، وحال رؤيته للقوة الأمنية لاذ بالفرار تاركا السيارة، وبتفيش السيارة عثر بداخلها علي 4 لفافات لنبات البانجو المخدر وزنت 6 كيلو و424 جراما بقصد الاتجار بدائرة القسم.

تم التحفظ علي المضبوطات وتحرر محضر بواقعة الضبط ، وبالعرض علي النيابة العامة أحالت المتهم إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.