المشدد 15 و 5 سنوات لـ4 متهمين شرعوا فى قتل شاب لسرقته بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد المهدى، وأمير زكي، ومحمد سراج الدين، وسكرتارية خالد إسماعيل ويامن محمود، بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، والمشدد 5 سنوات لآخر، لإدانتهم بالشروع فى قتل شاب وسرقة دراجته النارية وهاتفه المحمول بالإكراه، بدائرة قسم شرطة القرين.

تعود أحداث القضية رقم 2188 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة القرين، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة القرين، يفيد بورود بلاغ لقسم الشرطة من "عصام . ال . م" 23 عاما ومقيم بدائرة القسم، بأنه حال استقلاله دراجته النارية فوجئ بثلاثة أشخاص ملثمين، وقاموا بالوقوف أمامه وترجل أحدهم وأشهر فى وجهه سلاح أبيض "سنجة" مهددا إياه للاستيلاء على هاتفه المحمول، وحال ذلك قام أخر بإطلاق عيار نارى من سلاح فرد خرطوش كان بحوزته، وأثناء ذلك وضع يده على بطنه فاستقرت الطلقة بيده اليسرى، ما أحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وتمكنوا من الاستيلاء على هاتفه المحمول ودراجته النارية ولاذوا بالفرار.

وكشفت التحقيقات أكدتها التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة كل من " محمد . م . م " 25 عاما عامل، و"أحمد . ال . ح" 28 عاما فنى ديكور، و" عبد الله . م . ع " 27 عاما عامل، و"هيثم. م . ال" 26 عاما سائق، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة فاقوس، حيث قام المتهمون من الأول إلى الثالث بارتكاب الواقعة، فيما قام المتهم الرابع بإخفاء المنقولات المتحصلة من جريمة السرقة مع علمه بذلك.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت قرارها المتقدم.