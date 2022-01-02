اليوم السابع
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المتهمون بالاعتداء على محاسب وسرقته في البدرشين يكشفون كواليس الجريمة

الأحد، 02 يناير 2022 01:08 م
المتهمون بالاعتداء على محاسب وسرقته في البدرشين يكشفون كواليس الجريمة ضبط متهمين - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف المتهمون بسرقة محاسب بعد الاعتداء عليه في البدرشين، والاستيلاء على مبلغ 175 ألف جنيه، أن اثنين منهم يعملان بالمصنع الذي يعمل به المجني عليه، ويعلمان خط سيره، واحتفاظه بمبالغ مالية خاصة بالعمل.

أضافوا أن المتهمين العاملين بالمصنع، استعانا بالمتهمين الآخرين، وترصدوا للمجني عليه خلال عودته من عمله بالقرب من مسكنه، واعتدوا عليه بقطعة حديدية بضربه على رأسه، ثم استولوا على المبلغ المالي وفروا هاربين.

وقال المتهمون أنهم اتفقوا على تنفيذ الجريمة وتقسيم المبلغ المسروق بينهم، وأرشدوا عن النقود وتم ضبطها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، لتقرر النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، بلاغ يفيد تعرض أحد الأشخاص لاعتداء وسرقته، ونقله إلى المستشفى مصابا بجرح برأسه.

بإجراء التحريات تبين أن المجني عليه محاسب بمصنع، وأن 4 أشخاص وراء الاعتداء عليه وسرقة مبلغ 175 ألف جنيه، وتمكن رجال المباحث من تحديد هويتهم، من بينهم اثنين يعملان بالمصنع الذي يعمل به المجني عليه، وأنهما وراء تدبير الجريمة.

تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


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