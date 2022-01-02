القوى العاملة: تحصيل 528 ألف جنيه مستحقات 4 مصريين متوفين بالرياض

كتبت ـ آية دعبس

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة ، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، فى الحصول على مستحقات 4 متوفين مصريين بالرياض، وبلغت المستحقات 126 ألفا و540 ريالا سعوديا، أى ما يعادل 528 ألفا و937 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير محمد سعفان كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات 4 مواطنين مصريين توفى خلال ديسمبر 2021 وكانوا يعملون بالرياض بالمملكة، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وقال الملحق العمالى أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، إن المكتب نجح بالتنسيق مع القنصلية العامة بالرياض فى الحصول على مستحقات 4 من العاملين المصريين المتوفين بالسعودية خلال شهر ديسمبر الماضى حيث بلغ إجمالى المستحقات 126 ألفا و540 ريالا سعوديا، أى ما يعادل 528 ألفا و937 جنيها مصريا تقريبا، وتم مراجعة المسؤول المالى بالقنصلية العامة بالرياض للتأكد من دخول تلك المستحقات المالية إلى حساب "مستحقات ورثة المصريين المتوفين" التابع لسفارة مصر بالرياض.

وأشار الملحق العمالى أحمد رجائى، إلى أن جهات عمل المتوفين الأربعة أفادت بتحويل مستحقاتهم على حساب السفارة، وعليه تم تحويل المبالغ إلى مصر، كل مبلغ بتحويل مستقل باسم ورثة العامل المتوفى كما تم إبلاغ ذويهم بمصر لاستلام المستحقات من البنوك المصرية المختصة.