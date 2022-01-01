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بالأسماء.. تحويل 774 ألف جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

السبت، 01 يناير 2022 11:43 ص
بالأسماء.. تحويل 774 ألف جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 57 من مستحقات الضمان الاجتماعى لنحو 22 عامل مصرى لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا

وقال الوزير، فى بيان اليوم، إن المستحقات بلغت 49 ألفاً و 449 دولاراً ،أى ما يعادل 774 ألفاً و 385 جنيها مصريا تقريبا ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقى المستحقات للعمالة التى تقوم بالمغادرة.

وتلقى وزير القوى العاملة، تقريرا بذلك عبر الملحق العمالى طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بالأردن، ناشد فيه الملحق العمالى جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعى مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن ، وذلك للاستعلام عن الاسماء ، وفى حال إذا كان الاسم موجودأً ، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا .

 

وأكد الملحق العمالى بالأردن أنه سوف يتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، فضلا أنه سيقوم بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقى الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

 

وفيما يلى الأسماء المستحقة:

 

 
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القوى العاملة

السفارة المصرية بالاردن

التمثيل العمالى بالاردن

المصريين المغادرين للاردن

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