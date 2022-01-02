العثور على جثة طفل بمساكن تحت الإنشاء في الفيوم

الفيوم رباب الجالى

عثر الأهالى بقرية حنا حبيب مركز يوسف الصديق في محافظة الفيوم، على جثة طفل ملقاة بين مبانى مساكن خريجين تحت الإنشاء مجاورة للقرية، وتم إبلاغ قوات الشرطة التى انتقلت لمكان الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان الأهالى بقرية حنا حبيب بمحافظة الفيوم، فوجئوا بوجود جثة لطفل فى الثانية عشر من عمره، ملقاة بوسط مساكن الخريجين المجاور للقرية، والتى ما زالت تحت الإنشاء وعلى الفور تم إبلاغ الشرطة التى حضرت لمكان الواقعة وتبين أن الجثة لطفل يدعى سالم ع 12 سنة وأسرته مقيمة بالقرية منذ فترة قريبة وكان الطفل اختفى منذ مساء أمس ولم يعد للمنزل وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى ابشواى المركزى بواسطة سيارة الإسعاف وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق وتم فرض كردون أمنى بمكان الواقعة.