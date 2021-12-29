التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه في حادث سيارة بسوهاج

فريق المحافظات

لقى طفل في الثانية عشر من العمر مصرعه عقب تعرضه لحادث سيارة بدائرة مركز سوهاج، وتم نقله للمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم التصريح بدفن الجثة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة سوهاج يفيد بوقوع حادث سيارة ووفاة طفل وتم نقله للمستشفى العام.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير مباحث سوهاج وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج بوصول الطفل أحمد ع م س 12 سنة تلميذ يقيم دائرة مركز سوهاج ،إلى مستشفي سوهاج العام ، مصاباً بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالأذن "وتوفي أثناء إجراء الإسعافات اللازمة إدعاء حادث سيارة.

وبسؤال والده المدعو عماد م س 41 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء سير نجله المذكور بذات الناحية أصطدمت به السيارة نصف نقل" قيادة المدعو ناجح ع م ع - سن 41 سائق ويقيم دائرة مركز أخميم مما أدي لإصابته التي أودت بحياته وإتهم قائد السيارة بالتسبب في وفاة نجله ونفي الشبهة الجنائية.

وبسؤال قائد السيارة بمضمون ما تقدم وأضاف بأنه فوجئ بالمذكور أمامه ،ولم يتمكن من مفاداته بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية " ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.