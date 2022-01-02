الصناعات الكيماوية: التوسع فى مصانع الأسمدة يزيد الصادرات تلقائيا

كتب عبد الحليم سالم

أكد الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أن صناعة الأسمدة من الصناعات الواعدة والتي يمكنها تحريك قيمة الصادرات المصرية حال زيادة الطاقات المتاحة والتوسع في المصانع الجديدة شريطة توفر الغاز والفوسفات بشكل كاف ومدروس.

أضاف شريف الجبلى لـ"اليوم السابع" أن هذه الصناعة لديها مزايا عديدة منها إنها كثيفة العمالة، بجانب أن استثماراتها كبيرة، فإنشاء مصنع يتكلف نحو مليار دولار، وبالتالي يمكن زيادة الصادرات ومضاعفتها عدة مرات والاستفادة من الأسعار العالمة المرتفعة والتي قطعا ستنخفض الفترة المقبلة .

أوضح أنه من المهم أيضا توفير احتياجات السوق المحلى من الأسمدة حتى بعد تحرير سعر السماد مستقبلا وتحويل دعم الفلاح لدعم تقدى بدلا من الدعم العينى، موضحا انه لا توجد مشكلات في تصدير الأسمدة ولا في تسويق الكميات التي يمنكن اضافتها للحصة السنوية للصادرات.

يشار انه وفق المعلومات ، فإن شركات الأسمدة تشهد حالة من الانتعاش نتيجة، زيادة الطلب على الأسمدة عالميا، وارتفاع الأسعار العالمية، جراء جائحة كورونا، من جانب وارتفاع أسعار الغاز المسال فى أوروبا من جانب أخر، حيث تراوح سعر الطن من 700 دولار ل1000 دولار، حسب نوعية السماد.