الصحة العالمية: يمكن هزيمة كورونا فى 2022 ومنع انتشاره بالتوزيع العادل للقاحات

كتبت أمل علام

كشف الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية فى بيان جديد له، عن أنه يمكن هزيمة الوباء هذا العام إذا عملت البلدان معًا لاحتواء انتشاره، وتم توزيع اللقاحات بالتساوي في جميع أنحاء العالم.

شجع مدير عام الصحة العالمية الدول الغنية على مشاركة اللقاحات مع الدول الأخرى، لإنهاء الوباء فى عام 2022، مضيفا، أنه "واثق" من أن الوباء سينتهي هذا العام إذا فعل قادة العالم ذلك، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس جيبريسوس، إن المرحلة "الحادة" من الوباء العالمي يجب أن تنتهي هذا العام، شريطة أن تشارك البلدان اللقاحات وتعمل معًا.

وحذر جبريسيوس، من أن متغير اوميكرونOmicron من المحتمل أن يتسبب في" تسونامي من الحالات" في جميع أنحاء العالم، لكنه لفت إلى ملاحظة أكثر إيجابية في رسالته، حيث سلط الضوء على مجموعة الأدوات المتاحة للبلدان التي يجب أن ترى أن دخول المستشفى، والوفيات في جميع أنحاء العالم أصبحت شيئًا من الماضي.

قال جبريسيوس: "إذا أنهينا عدم المساواة، فإننا ننهي الوباء، وننهي الكابوس العالمي الذي عشناه جميعًا. وهذا ممكن.

وتابع: "مع دخولنا العام الثالث للوباء، أنا واثق من أن هذا سيكون العام الذي ننهيه فيه ، ولكن فقط إذا فعلنا ذلك معًا".

وأكد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعى، إن العالم يمكن أن يعود إلى معايير ما قبل كورونا بحلول نهاية العام.

وأوضح، قراري الأول هو أن أفعل كل ما في وسعي للمساعدة في إنهاء الوباء، بالتعاون مع جميع الحكومات وأصحاب المصلحة والمجتمعات.

وأضاف، إنه للقيام بذلك، نحتاج إلى أن تعمل جميع البلدان معًا للوصول إلى الهدف العالمي المتمثل في تطعيم 70 % من الأشخاص في جميع البلدان بحلول منتصف عام 2022، ثانيًا، نحن بحاجة إلى بناء إطار عالمي أقوى للأمن الصحي العالمي.

وقال، يمثل عام 2022 بداية مفاوضات بين البلدان بشأن اتفاق عالمي بشأن الوباء لتعزيز الحوكمة والتمويل والأنظمة والأدوات التي يحتاجها العالم للوقاية من الأوبئة، والاستعداد لها واكتشافها والاستجابة لها بسرعة.

وتابع: ثالثًا، يجب على جميع البلدان الاستثمار في رعاية صحية أولية أقوى، كأساس للتغطية الصحية الشاملة.

وأوضح، أعتقد أنه إذا تمكنا من إحراز تقدم بشأن هذه الأهداف، فسنجتمع مرة أخرى، في نهاية عام 2022، ليس للاحتفال بنهاية العام الثالث من الوباء، ولكن للاحتفال بالعودة إلى معايير ما قبل كورونا، عندما اجتمعنا مع عائلاتنا ومجتمعاتنا للاحتفال معًا والاعتزاز بصحبة بعضنا البعض وحبهم.

لكنه حذر من أن نوعًا جديدًا آخر مثل اوميكرون Omicron يمكن أن يتحور إذا استمرت البلدان في" تخزين " اللقاحات بدلاً من مشاركتها مع الدول في جميع أنحاء العالم.

اتخذ رئيس الصحة نبرة حذرة، مدعيا أن أوميكرون سيترك "حالات تسونامي" خلال الأشهر المقبلة.

قال جبريسيوس، أنا قلق للغاية من أن اوميكرون Omicron ، كونه أكثر قابلية للانتقال، ينتشر في نفس الوقت مع دلتا Delta ، ويؤدي إلى حدوث تسونامي من الحالات، مضيفا ، إن "هذا سيواصل ممارسة ضغوط هائلة على العاملين الصحيين المنهكين، والأنظمة الصحية على شفا الانهيار".