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السيطرة على حريق نشب بمجموعة أخشاب دون خسائر فى الأرواح بالمنيا

الأحد، 02 يناير 2022 10:57 م
السيطرة على حريق نشب بمجموعة أخشاب دون خسائر فى الأرواح بالمنيا مطافى - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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نشب حريق بمجموعة اخشاب ،خارج مخزن للاخشاب بإحدى قرى مركز ديرمواس ، وتم السيطرة عليها من قبل قوات الحماية المدنية ، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيق .
 
تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ،اخطارا من مأمور مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا يفيد نشوب حريق بمجموعة اخشاب بأحد مخازن الخشب بإحدى قرى المركز وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ وتمكنت من السيطرة على الحريق دون وجود أى خسائر بشرية  .
 
وافادت التحريات الأولية أن الحريق نشب بمجموعة اخشاب بداخل  أحد مخازن الخشب بالقرية وتمت السيطرة علي الحريق قبل أن يمتد إلى كل الاخشاب الموجودة بالمخزن ولا توجد أى خسائر فى الأرواح وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابه لمباشرة التحقيق .
 
 

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