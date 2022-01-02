السجن 10 سنوات لسائق تاكسى بتهمة سرقة 1400 دولار من راكب بالإكراه

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين برئاسة المستشار محمد محمود، وعضوية المستشارين أحمد الشويخ وأحمد الجمل، بسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج وأحمد خليل، بمعاقبة سائق تاكسي بالسجن 10 سنوات، لقيامه بخطف وسرقة أموال من مواطن.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن المجنى عليه استقل سيارة أجرة "تاكسى" من منطقة عابدين وطلب من السائق توصيله إلى منطقة مدينة نصر، وأثناء سيره فى الطريق طلب من قائد السيارة التوقف عند مكتب صرافة لتغير العملات، ثم استقل معه السيارة وطلب منه التوجه إلى منطقة العتبة لشراء بعض الهدايا إلا أن المتهم اخبره بمعرفته بمحل يبيع هدايا جيدة فوافق المجنى عليه على التوجه به إلى ذلك المحل.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم سلك طريق مغاير وخطف المجنى عليه وتوجه به إلى منطقة نائية، وأشهر سلاح أبيض فى وجهه واستولى منه على 1400 دولار وتركه فى الطريق وفر هاربا، وتم تشكيل فريق بحث وتم القبض علي المتهم واحالته للنيابة التى قررت حبسه وإحالته لمحكمة الجنايات.