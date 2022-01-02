الحكم بالمشدد 3 سنوات على عامل بكافتيريا لحيازته "هيروين" في الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، بمعاقبة عامل في كافتيريا، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 ألاف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، لإدانته بحيازة مواد مخدرة وسلاح نارى بدون ترخيص.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار دكتور مصطفى بلاسى، والمستشار أحمد سمير سليم، وأمانة سر وائل عبد المنعم عيد.

ترجع وقائع القضية رقم 19500 لسنة 2021 جنايات قسم أول الزقازيق ، لشهر أكتوبر ،عندما تلقى، مدير أمن الشرقية،إخطارا يفيد قيام قوة من مباحث قسم أول الزقازيق بالانتقال نفاذا لإذن النيابة العامة بناء على تحريات سرية ومعلومات عن قيام "محمد عزت م م ب" 43 عاما عامل بكافتيريا مقيم دائرة قسم أول الزقازيق، بحيازة مواد مخدرة.

وأكدت التحريات التى أشرف عليها اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، قيام المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة، و عثر بحوزته على 83 لفافة من جوهر الهيروين المخدر وزنت 12 جرام ومبلغ مالى وسلاح نارى فرد خرطوش، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة التى تولت التحقيق بإشراف المستشار محمد الجمل ،المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، والتى قدمته محكمة جنايات الزقازيق والتى أصدرت حكمها المتقدم.