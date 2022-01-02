اليوم السابع
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التربية النوعية بجامعة جنوب الوادى تزور مدينة قنا الجديدة

الأحد، 02 يناير 2022 12:31 م
التربية النوعية بجامعة جنوب الوادى تزور مدينة قنا الجديدة الطلاب
قنا صابر سعيد

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نظمت كلية التربية النوعية بجامعة جنوب الوادى، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة والدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور محمد سعيد، عميد كلية التربية النوعية، زيارة ميدانية لمدينة قنا الجديدة.

قال بيان صادر عن الجامعة، إن الزيارة تفقدت جميع المشروعات بالجهاز، وأشاد الطلاب بالتطور الذي تشهده مدينة قنا الجديدة فى المشروعات المختلفة والشكل الجمالى للمبانى.

وأشار الدكتور محمد سعيد، عميد الكلية، إلى أن الزيارة جاءت تأكيداً لطلاب الكلية بأن الصعيد فى بؤرة الإهتمام من الدولة خاصة أنها جاءت بعد إفتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مجموعة من المشروعات القومية بالصعيد من ضمن فاعليات " أسبوع الصعيد"، وذلك لتحقيق خطة الدولة لتنمية صعيد مصر وتأكيده على أهمية الصعيد وتأثيره الحضارى.

وشارك في الزيارة الدكتور محمد سعيد، عميد الكلية، والدكتورة بدرية حسن على، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد جابر، وكيل الكلية الأسبق لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

 


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