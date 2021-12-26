كلية التربية النوعية بقنا تنظم رحلة ترفيهية لذوى الهمم تحت شعار قادرون باختلاف

صابر سعيد

نظمت كلية التربية النوعية بقنا، زياره مجتمعيه وترويحيه للطلاب من ذوي الهمم بالكلية إلى نادي قنا الرياضي، فى إطار تفعيل المشاركة المجتمعية بجامعة جنوب الوادي وتطبيقا لاهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بذوي الهمم، حيث أطلق هذا العام شعار قادرون باختلاف، وبرعاية الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة.



وقال بيان صادر عن الجامعة، إن الطلاب المشاركين في الزيارة تعرفوا على أهم ما يقدمه النادي من أنشطه ورياضه، من خلال استقبال أشرف سعد، رئيس مجلس إدارة النادي لهم.



وأعرب سعد، عن سعادته بهذه الزيارة، وأكد على دعمه للطلاب ذوى الهمم، كما رافق الطلاب في الزيارة مترجمة للغة الإشارة وعدد من الطلاب من اتحاد الكلية الذين شاركوا زملائهم من ذوي الهمم فرحة الزيارة والمشاركة المجتمعية.



وكانت قد شاركت جامعة جنوب الوادى فى دورة مكافحة الفساد بمعهد إعداد القادة تحت رعايه الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعه جنوب الوادى ، والدكتور بدوى شحات نائب، رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، بوفد من جامعة جنوب الوادى في دورة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمعهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التى اقيمت بمعهد إعداد القادة بحلوان.

