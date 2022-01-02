البابا تواضروس الثانى يلتقى لجنة اليوبيل الذهبى لإكليريكية الإسكندرية

كتب ـ محمد الأحمدى

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اجتماعًا في المقر البابوي بالإسكندرية، مع لجنة الإعداد لاحتفالية اليوبيل الذهبي لإعادة إحياء الكلية الإكليريكية بالإسكندرية (1972- 2022).

وعرض أعضاء اللجنة على قداسة البابا ترتيبات الاحتفالية المقرر إقامتها في شهر فبراير المقبل.

وفى سياق متصل، افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني، التجديدات التي جرت في المنطقة بين مدخل الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية ومدخل الديوان البطريركي بها.

وتضمنت التجديدات توثيقًا لعناية الله خلال حادث التفجير الإرهابي الذي شهدته المرقسية يوم أحد الشعانين عام 2016، ووضع صور لشهداء الحادث من شعب الكنيسة والشرطة عند مدخل الكاتدرائية تكريمًا لذكراهم، كما شمل التجديد المنطقة حتى مدخل الديوان البابوي.

وتحملت إحدى شركات التطوير العقاري تكلفة التجديدات، كهدية منها للكنيسة بالإسكندرية.

وحضر الافتتاح الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية أصحاب النيافة الأنبا بافلي (قطاعةالمنتزه) ، والأنبا إيلاريون( قطاع غرب) ، والأنبا هرمينا (قطاع شرق) ، والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا.