البابا تواضروس الثانى يفتتح تجديدات الكاتدرائية بـ"مرقسية الإسكندرية".. صور

كتب: محمد الأحمدى

افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، التجديدات التي جرت في المنطقة بين مدخل الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية ومدخل الديوان البطريركي بها.

وذكر بيان الكنيسة الأرثوذكسية أن التجديدات تأتى توثيقًا لعناية الله خلال حادث التفجير الإرهابي الذي شهدته المرقسية يوم أحد الشعانين عام 2016، ووضع صور لشهداء الحادث من شعب الكنيسة والشرطة عند مدخل الكاتدرائية تكريمًا لذكراهم، كما شمل التجديد المنطقة حتى مدخل الديوان البابوي.

وتحملت إحدى شركات التطوير العقاري تكلفة التجديدات، كهدية منها للكنيسة بالإسكندرية.

وحضر الافتتاح الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية أصحاب النيافة الأنبا بافلي (قطاعةالمنتزه) ، والأنبا إيلاريون( قطاع غرب) ، والأنبا هرمينا (قطاع شرق) ، والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا.