اليوم السابع
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صندوق الإسكان الاجتماعى: فرز كل تظلمات منخفضى الدخل ضمن مشروع الإعلان الـ 15

الخميس، 30 ديسمبر 2021 11:01 م
صندوق الإسكان الاجتماعى: فرز كل تظلمات منخفضى الدخل ضمن مشروع الإعلان الـ 15 مى عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى
كتب أحمد عرفة

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قالت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى، إن الصندوق فرز كل التظلمات القادمة من منخفضى الدخل ضمن مشروع الإعلان الـ 15، بالمرحلة الثانية لمبادرة سكن لكل المصريين، وبالفعل تحولت حالات كثيرة من غير منطبق إلى منطق.

وأضافت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هناك 1950 شخص لم يتقدموا بتظلمات، متابعة: أعطينا فرصة أخيرة بمد فترة تلقى تظلمات حاجزى سكن لكل المصريين 2 لمتوسطى الدخل لاستيفاء المستندات المطلوبة وتعديل موقفهم من غير منطبق إلى منطبق .

وأوضحت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى، أن أسباب عدم قبول بعد طلبات المتقدمين بالمرحلة الثانية لسكن لكل المصريين أن البعض لم يرسل قيد عائلى أو إيصال مرافق، وسيتم إتاحة إرسال طلب التظلم إلكترونيا عبر موقع سكن لكل المصريين.

 


مى عبد الحميد

الإسكان الاجتماعى

مصر

اكسترا نيوز

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