اكتشاف 5 بيضات متحجرة لنوع غير معروف من الديناصورات آكلة اللحوم فى البرازيل

فاطمة شوقى

اكتشف فريق من الباحثين في ولاية ساو باولو البرازيلية مجموعة من بيض الديناصورات المتحجرة يعود تاريخها إلى العصر الطباشيري، قبل ما بين 60 و80 مليون عام، بحسب عالم الحفريات ويليام روبرتو نافا.

وفقًا للخبير ، فإن أول ظهور لبقايا بيضة متحجرة كانت في حديقة لوس جيراسوليس Los Girasoles ، في بلدية Presidente Prudente ، في عام 2020 ، عندما تم العثور على بيض التماسيح ، لذلك استمر استكشاف فى نفس المكان.

وأوضح الخبير أنه خلال عملية البحث السابقة ، اكتشف الفريق خمس بيضات قدمت خصائص مختلفة عن تلك التي تم العثور عليها سابقًا ، خاصة من حيث الحجم وخصائص الصدفة، حسبما نقلت صحيفة "ساوباولو" البرازيلية.



البرازيل

كما أوضح الخبير ، فإن غطاء بيض التمساح يتميز بسطح خارجي مسامي أو أملس ، في حين أن الأحافير التي تم العثور عليها حديثًا لها نسيج خشن على شكل "موجات صغيرة".

وأوضح عالم الحفريات "بينما يبلغ طول بيض التماسيح 6 سم وعرض 3.5 سم ، يبلغ طول بيض الديناصورات آكلة اللحوم حوالي 12 إلى 13 في عرض 6 إلى 7، لذلك ، فهي أكبر بكثير ، مما يشير إلى أنها ليست بيض تمساح ، بل بعض الأنواع غير المعروفة من الديناصورات آكلة اللحوم ".

وكشفت دراسة أن زاحفًا بحريًا كبيرًا من عصور ما قبل التاريخ وصل إلى حجم حيتان اليوم في 2.5 مليون سنة فقط من التطور.

وبنفس الطريقة ، أشار عالم الحفريات إلى أن خصائص الحفريات متشابهة جدًا مع خصائص بعض العينات الموجودة في الأرجنتين ومنجوليا. وعلق أيضًا بأنه من غير الممكن حاليًا تحديد الأنواع التي تنتمي إليها البقايا ، حيث لم يتم العثور على أنواع أخرى من الحفريات ، مثل الأسنان أو أجزاء من العظام ، التي تسهل التعرف عليها.