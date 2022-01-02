حصاد مبادرة "مراكب النجاة" لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2021 بالبحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى - رئيس الجمهورية "مراكب النجاة" لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مفعلة بشكل كامل بنطاق محافظة البحيرة وتنفيذ المبادرة وتأهيل الكوادر الشابة وتوفير فرص عمل لها وتحقيق التنمية المستدامة بالإضافة إلى فتح الآفاق الإستثمارية المختلفة وتنفيذ العديد من المشروعات الإستثمارية لمواجهة الهجرة غير الشريعة، مؤكدًا على التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات والعمل بروح الفريق الواحد وإتاحة البيئة اللازمة لتشجيع الشباب على العمل الحر وخفض البطالة وتحقيق مستقبل أفضل لشبابنا .

وأشار إلى الجهود الكبيرة التى تم تنفيذها على أرض الواقع للتوعية بمشاركة جميع الجهات المعنية ويأتى فى مقدمتها حماية شبابنا من خطر الهجرة غير الشرعية، بجانب الإشارة إلى سبل الهجرة الآمنة النظامية التى تضمن كافة الحقوق القانونية لمن يرغب فى الهجرة وتجنبه كافة مخاطر الهجرة غير الشرعية.

وأكد المحافظ أن البحيرة لم يخرج منها قارب هجرة غير شرعية من سواحلها خلال 2020/2021 ويرجع ذلك لجهود المحافظة باقامة العديد من المشروعات الاستثمارية والتوسع فى مراكز التدريب والتأهيل و إتاحة التمويل اللازم لتنفيذ مختلف المشروعات وخاصة الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير لدعم وإتاحة وتوفير فرص العمل للشباب وكذا التنسيق مع كافة الجهات والمنظمات الشريكة فى هذا المجال .

كما بلغ تمويل الإتحاد الأوربى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة المخصص لملف الهجرة الغير شرعية بمحافظة البحيرة 55 مليون جنية منهم 18 مليون جنيه تنمية مجتمع يتم العمل من خلال الجمعيات الأهلية فى مجال الصحة والبيئة ومحو الأمية , و8.5 مليون جنيه من خلال الجمعيات والشركات والمؤسسات للعمل فى مجال التدريب من أجل التشغيل ( تشغيل ذاتى وتشغيل لدى الغير ) وتخصيص 28.5مليون جنيه فى قطاع الأشغال العامة (طرق وترميم مدارس وترميم مركز شباب) بواقع ترميم وصيانة (7) مدارس و (14) مركز شباب ورصف (1) طريق بطول 1.3 كم وحققت تلك المشروعات أثناء تنفيذهما توفير حوالي43383 فرصة عمل مؤقتة (عامل/ يوم)

ومشروعات قطاع الأشغال العامة تتمثل فى الاتى :-

- صيانة وترميم 4 مراكز شباب بقرى مركز ادكو (السلام –الدمياطى – قرية1-ادكو المدينة)

-صيانة وترميم مركزى شباب بقريتى النقيدى وبيبان بمركز كوم حمادة

- صيانة وترميم (2) مركز شباب العيون وشبرا النونة بمركز إيتاى البارود

- صيانة وترميم 3 مراكز شباب بقرى (الجدية ، برج رشيد والبوصيلى) بمركز رشيد

- صيانة وترميم مدرستى كفر العيص ، أمين إسماعيل بمركز كوم حمادة

- صيانة وترميم مدرسة القرية 6 الابتدائية بمركز ادكو

- رصف طريق من الموقف العمومى والربط بطريق مياح البوصيلى بمركز ادكو بطول 1.3كم .

- صيانة وترميم مدرستى عزبة الديب أحمد عبدالغفار بمركز الدلنجات

- صيانة وترميم مدرسة العيون بمركز إيتاى البارود

- صيانة وترميم مدارس الفوزية برشيد