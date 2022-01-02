اليوم السابع
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ارتفاع المتوسط السنوي لسعر سلة خامات أوبك 69.66 دولار للبرميل 2021

الأحد، 02 يناير 2022 05:00 ص
ارتفاع المتوسط السنوي لسعر سلة خامات أوبك 69.66 دولار للبرميل 2021 اوبك
كتبت - مروة الغول

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ذكر تقرير النشرة الشهرية حول التطورات البترولية في الأسواق العالمية ديسمبر 2021، أن أحدث تقديرات منظمة أوبك  يشير إلى انخفاض المتوسط الشهري لسعر سـلة خامـات أوبـك خلال شهر ديسمبر 2021 إلى 73.49 دولار للبرميل، أى بنسبة تراجـع تبلغ 8.6 % مقارنة بالشهر السابق، كما تشير توقعات المنظمة إلى ارتفاع المتوسط السنوى لسعر سلة خاماتها فى عام 2021 إلى 69.66 دولار للبرميل، أى بنسبة زيادة تبلغ 68 % مقارنة بعام 2020 .

 

 وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول " أوابك " أن معدل أسعار سلة خامات أوبك قد انخفـض خـلال شهر نوفمبر 2021 بنسبة 2.1 % ( 1.7 دولار للبرميل ) مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 80.4 دولار للبرميل .

 

وتابع التقرير، أن ذلك يعزى بشكل رئيسى إلى ظهور المتحور Omicron سريع الانتشـار مـن فيـروس كورونـا المستجد وارتفاع حالات الإصابات بهذا الفيروس فى أوروبا ومناطق أخـرى، وهـو مـا أثـار المخـاوف من أن إعادة إجراءات الإغلاق والقيود المفروضة على حركة التنقل قد تؤدى إلى تباطؤ تعافى الاقتصاد العالمى والطلب على وقود النقل.


النفط

أوبك

الطلب علي الوقود

ياة خامات أوبك

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