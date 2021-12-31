اليوم السابع
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ارتفاع إمـدادات أوبـك مـن الـنفط الربع الثالث من 2021 لـ1.396 مليون برميل يوميا

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 04:00 ص
ارتفاع إمـدادات أوبـك مـن الـنفط الربع الثالث من 2021 لـ1.396 مليون برميل يوميا نفط - أرشيفية
كتبت - مروة الغول

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بلغت حصة دول أوبك من إجمالى الإمدادات النفطية العالمية خلال الربع الثالث من عام 2021، 33.6%، وهو مستوى أعلى من المسجل خلال الربع السابق والبـالغ 32.7%، وأعلـى مـن المسـتوى المحقق خلال الربع المماثل من العام الماضي والبالغ 32%، وذلك وفقا لتقرير التطورات البترولية في الأسواق العالمية خلال الربع الثالث 2021 لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك ".

وأشار التقرير إلى ارتفاع إمـدادات دول أوبـك مـن الـنفط الخام فقط خلال الربع الثالث من عام 2021 بمقدار 1.396 مليون برميل / يوم مقارنة بالربع السابق، لتصـل إلى 26.9 مليون برميل / يوم، مرتفعة بنحو 3.1 مليون برميل / يوم مقارنة بالربع المماثـل مـن العـام الماضي.

وذكر التقرير استقرار إمدادات دول أوبك من سوائل الغاز الطبيعي والنفوط غير التقليدية عند نفس المستوى المحقق خلال الربع السابق وهو 5.2 مليون برميل / يوم، مرتفعة بمقدار 120 ألف برميل / يوم على أساس سنوي.

وتابع التقرير أن ذلك يأتى على خلفية تقليص دول أوبك + لتخفيضات إتفـاق خفض الإنتـاج "أى زيادة الإنتاج" على أساس شهري بمقدار 400 ألف ب / ي خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2021، والمقرر أن يمتـد حـتـى شـهر سبتمبر 2022، إلى جانـب ارتفـاع إنتـاج إيـران للربع الرابع علـى التـوالى ليصـل إلـى نـحـو 2.5 مليـون برميل / يوم على الرغم من استمرار الضغوطات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على قطاع الطاقة الإيرانى.


البترول

الغاز

الإمدادات النفطية

الغاز الطبيعي

النفط

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