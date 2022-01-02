ابن عم أحد ضحايا حادث الشيخ زايد: "يوسف كان أخويا واتكسرت من بعده وحقه راجع"

كتب أحمد الجعفرى

قال محمد العباسى ابن عمة يوسف ضحية حادث الشيخ زايد، إن حضورهم أولى جلسات محاكمة "كريم الهوارى"، إعلانًا منهم بالتضامن مع حق يوسف وحق باقى شباب الشيخ زايد الذين راحوا ضحية السرعة الزائدة، وأضاف: "يوسف كان شاب كويس وعلى خلق، ومش بيعمل حاجة غلط، كانت أحلامه قليلة عايز عربية ويدخل الجامعة".

وأضاف "محمد" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، حق يوسف وحق شباب زايد راجع، يوسف كان حبيبى وأخويا واتكسرت من بعده واتوجعت قوى، مش عشان هو ابن عمتى بقول كده، اخر مرة شفته كنا فى فرح تبع العيلة وقالى انت واحشنى وعايز اقعد معاك، ومالحقتش أقعد معاه.

وكان كريم الهوارى المتهم فى حادث تصادم الشيخ زايد حضر أولى جلسات محاكمته أمس السبت، وتم تأجيل القضية لجلسة 5 فبراير القادم؛ للإطلاع وسداد رسم الدعوى المدنية.

وبدأت الجلسة بتلاوة النيابة العامة أمر إحالة المتهم لمحكمة الجنايات، وسماع المحكمة لطلبات الدفاع والتى من بينها، طلب نقل المتهم لمستشفى خاص بسبب حالته الصحية، ودخل أسر الضحايا فى حالة انهيار بسبب طلب دفاع المتهم نقله لمستشفى خاص، وهو ما دفع هيئة المحكمة لإخراجهم خارج الجلسة.