"إعلام المنوفية" تفتتح معرض الجرافيك الثانى للكلية

المنوفية - محمد فتحى

افتتح الدكتور عبد الجواد سعيد ربيع عميد كلية الإعلام جامعة المنوفية، ويرافقه الدكتور السيد السعيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المعرض الفني للجرافيك الثاني لطلاب الفرقة الثانية لكلية الإعلام لمقرر أساسيات التصميم والجرافيك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة.

وأشاد الدكتور عبدالجواد سعيد بالعمل الاستثنائي والتطور الثقافى والفني الذي عبر عنه الطلاب من خلال لوحاتهم حيث ضم المعرض العديد من اللوحات الفنية من أداء طلاب الكلية بمختلف الأقسام ولوحات تحمل فى مضمونها حثهم علي المشاركة فى الأنشطة الطلابية وحث العميد علي ضرورة التحلي بروح التنافس والتميز والحرص علي تطوير الذات والاستمرار في التفوق والابداع.

كما أعرب الدكتور السيد السعيد عن فخره بما يقدمه طلاب الكلية من تصاميم فنية رائعة تنم عن قدراتهم العالية وتفوقهم وحسهم الفني متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح والتميز، وأكد أن المعرض تأكيد لشخصيتهم وبث روح التنافس بين الطلبة والذي بدوره يؤدى إلى تنمية النواحي الذوقية.

كما أكد الدكتور ايمن العربي المشرف على المعرض واستاذ التربية الفنية بكلية التربية النوعية جامعة المنوفيةان الهدف من المعرض هو إبراز المواهب الفنية و تشجيعها وزيادة الثقة بالنفس للطلاب من خلال العمل الفنى المعروض الذي بدوره يؤدى إلى تنمية القدرة على تحليل و نقد العمل الفنى مما يساعد فى تشجيع الطلاب المتميزين فنيا على الاستمرار والتفوق والإبداع.