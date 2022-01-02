مشاركة كلية الذكاء الاصطناعى فى تحكيم الأبحاث لمهرجان إبداع بجامعة المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة المنوفية، وفى إطار تنظيم وزارة الشباب والرياضة مهرجان إبداع الموسم العاشر علي التوالي لطلاب الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتور نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتور محمد شاهين المدير العام لرعاية الشباب بالجامعة.

شاركت كلية الذكاء الاصطناعي في مناقشة وتحكيم الأبحاث المقدمة على مستوى جامعة المنوفية في مجال الابتكارات العلمية (الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتطبيقاته – ريادة الأعمال وتكنولوجيا الغواصات والروبوتكس) ليتم تصعيد أفضلها للمشاركة في مهرجان (إبداع الموسم العاشر) .

تكونت لجنة التحكيم من الدكتور أسامة عبد الرؤوف عميد كلية الذكاء الاصطناعي والدكتور عصام عبد العليم الأستاذ بكلية هندسة إلكترونية، حيث قامت اللجنة بتقييم عدد 13 مشروعا بحثيا متنوعا ما بين مشروعات فردية وجماعية.

وأوضح الدكتور أسامة، أن من شروط المسابقة أن يكون الابتكار أو المشروع يخدم المجتمع المصري بصفة مباشرة ويسهل تطبيقه مع مراعاة مقومات الأمن والسلامة، لا يسمح بمشاركة الطالب في أكثر من مشروع، يلتزم المشروع الفائز بالمراكز الثلاثة الأولي في كل مجال بوضع ملصق مهرجان إبداع 10 والإشارة إليه في حالة المشاركة في مسابقات محلية ودولية.