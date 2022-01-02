اليوم السابع
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إصابة 6 فى حادث تصادم بطريق أسيوط الغربي

الأحد، 02 يناير 2022 09:42 ص
إصابة 6 فى حادث تصادم بطريق أسيوط الغربي تصادم - ارشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 6 مواطنين في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي وأخري نصف نقل بطريق القاهرة أسيوط الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق. 
 
كان اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا، بوقوع حادث تصادم، بين سيارتين بطريق أسيوط الغربي ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي مع سيارة نصف نقل، ووجود 6 مصابين في الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
 
 

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