إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث تصادم بمحور 30 يونيو بالإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة من محافظة بورسعيد بينهم طفل ورضيعه، فى حادث تصادم رقم "ط ع م 9521"، برصيف أعلى كوبرى 30 يونيو بالكيلو 11 اتجاه بورسعيد بنطاق محافظة الإسماعيلية، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، بثلاث سيارات وتم نقل المصابين لمستشفى أبو خليفة للطوارئ لتلقى العلاج، بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح، نتيجة تصادم سيارة برصيف.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد تصادم سيارة ملاكى رقم "ط ع م 9521"، بالرصيف أعلى كوبرى 30 يونيو بالكيلو 11 فى اتجاة بورسعيد بتطاق محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، وتنوعت إصاباتهم ما بين سحجات وكدمات وجروح.

وقال مصدر طبى إن المصابين من أسرة واحدة من محافظة بورسعيد، وهم سيد على محمد المغربى 63 عامًا، مصاب بكدمة فى الظهر وجرح 3سم بالجبهة وكدمة بالجبهة وكدمات بالذراعين، وإسلام سيد محمد على عامين، مصاب بكدمات مابعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم والرضيعة بسملة سيد محمد على 15 يومًا وأصيبت بكدمات وسحجات بالجسم وشيماء فوزى منصور 27 عامًا تقيم فى بورسعيد وأصيبت بسحجات وكدمات بالجسم وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوخليفة لتلقى العلاج، وتحرر بالواقعة.