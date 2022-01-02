اليوم السابع
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إصابة 11 شخصا فى حادث تصادم بطريق أسيوط الغربى

الأحد، 02 يناير 2022 10:41 ص
إصابة 11 شخصا فى حادث تصادم بطريق أسيوط الغربى إسعاف - أرشيفية
الفيوم ـ رباب الجالى

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أصيب 11 شخصا في حادث تصادم وقع بين سيارة بيجو وأخري نصف نقل بطريق القاهرة أسيوط الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم تلقي إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق أسيوط الغربي ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين وقوع حادث تصادم يسن سيارتين ووجود 11 مصابا في الحادث، وتم نقلهم لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

 


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