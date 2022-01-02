اليوم السابع
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الأحد، 02 يناير 2022 09:10 ص
أكرم القصاص
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إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى أكثر من 289 مليون حالة

الأحد، 02 يناير 2022 08:14 ص
إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى أكثر من 289 مليون حالة كورونا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 289 مليونا و251 ألفا و882 حالة.

وقالت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و440 ألفا و643 وفاة.

وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 54.8 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.8 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.2 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 825 ألفا و816 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ619 ألفا و367 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة الهند بإجمالي وفيات 481 ألفا و486 وفاة.

 


جونز هوبكنز

كورونا

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البرازيل

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