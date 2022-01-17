585 محطة و55 عائمة و5 مراكز للطوارئ لخدمة منظومة الرى والصرف

كتبت أسماء نصار

تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري تقريرا يستعرض أنشطة وأعمال مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة للوزارة، للمساهمة فى تلبية الإحتياجات المائية لكافة القطاعات، حيث تقوم المصلحة بتشغيل وصيانة 585 محطة متنوعة من محطات الرى والصرف والخلط ، حيث تصل قدرات محطات الرى إلى حوالى 400 مليون م3/ يوم.

وتقوم محطات الصرف برفع المياه من المصارف بقدره تصل إلى أكثر من 150 مليون م3/ يوم تعمل معظمها بصفة دائمة خلال فتره أقصى الإحتياجات ، كما تشرف المصلحة على تشغيل 55 عائمة تقع معظمها فى محافظة أسوان لخدمة زمامات حوالى 40 ألف فدان بالإضافة لعدد من محطات مياه الشرب ، كما يتبع المصلحة 5 مراكز رئيسية طوارئ منتشرة فى أنحاء الجمهورية لخدمة منظومة الرى والصرف فى حالات الأزمات والنوات والسيول.

كما تقوم المصلحة بإحلال وتجديد محطات الرى والصرف وإنشاء محطات جديدة لخدمة قطاعات الزراعة وإستصلاح الأراضى والوفاء بالإحتياجات المائية المختلفة ، حيث تم الاستلام الابتدائى خلال العام المالى الحالى ل محطات لخدمه زمام 448 الف فدان وهى محطات (مصرف 7 بكفر الشيخ - الغرق السلطاني 1-2 بالفيوم - المراشدة بقنا - السلسله بكوم امبو - تروجا وشريشرا بالبحيرة) ، كما تم الاستلام الابتدائي لمحطة بحر البقر الرئيسية ومحطة شادر عزام بمحافظة بورسعيد ضمن مشروع نقل مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5.60 مليون متر مكعب يوميا ، كما أنه يجرى إنشاء محطة اسنا 1 بمحافظة الأقصر، ومحطة جنوب بورسعيد الجديدة بمحافظة بورسعيد ومحطتى طويسة وبلانه بمحافظة أسوان، ومحطة بنى صالح بمحافظة بنى سويف ، ومحطتى تل العمارنه 1-2 ومحطة دير السنقورية بمحافظة المنيا، وإحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة، بالإضافة لتوريد وتركيب 6 محركات لمحطة الطابية الجديدة، وجارى توريد 23 طلمبه غاطسة و10 محركات لعدد من الآبار بالواحات البحرية.

كما تم توفير الخامات اللازمه للورش الميكانيكية بكل إدارة مركزية تابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء ، ب 12 ورشة رئيسية يتبعها العديد من الورش الفرعية بمحافظات (الإسكندرية - البحيرة - الدقهلية - الشرقية - كفر الشيخ - شمال سيناء - أسوان - نجع حمادي -المنيا - توشكي) ، وذلك للقيام بإعادة تأهيل الأجزاء التالفة وتوفير إحتياجات المحطات من قطع الغيار المحلية، ويوجد بالورش مسابك لتوفير إحتياجات المحطات من الكراسي النحاس والسبيكة، مع قيام الورش بتصنيع شبك الأعشاب وبوابات الحجز اللازمة للمحطات، وإجراء أعمال العمرات للمحركات الديزل، وتزويدها بالمعدات والآلات والأدوات ذات التقنية الحديثة.

كما تقوم المعامل الهندسية بكل إدارة مركزية بالمصلحة بأعمال الإختبارات والمعايرة والضبط الدوري لأجهزة التحكم ، بالتزامن مع تدريب الكوادر البشرية من المهندسين والفنين بإعطائهم دورات تدريبية على إستخدام الأجهزة الحديثة للتنبؤ بالأعطال وسرعة إصلاحها ، مع تزويد المعامل بسيارات مجهزة بأحدث الأجهزة (معمل متنقل) للتدخل السريع في حال إنقطاع الكهرباء أو أي اعطال طارئة ، كما أن الورش الكهربائية الرئيسية مجهزة بأفران تجفيف ومعدات لف وجميع أجهزة الاختبارات لإعادة تأهيل المحركات ولوحات التوزيع والمحولات.

وفيما يخص الأعمال المدنية .. فقد تم الإنتهاء من أعمال الترميمات لمبانى الإدارات المركزية التابعة للمصلحة ، ولحمايه أملاك المصلحه ومنع التعديات .. فإنه جارى إنشاء أسوار حول ممتلكات المصلحة لحمايتها ، كما أنه جارى فصل الحد 23 محطه.

وفى مجال تنمية الكوادر البشرية .. قامت مصلحة الميكانيكا والكهرباء بإعداد خطة تدريبية لرفع كفاءة العاملين وإكسابهم الخبرة الكافية لرفع مستوى الاداء فى العمل ، حيث تم عقد دورات تدريبية متخصصة للمهندسين والفنيين ، مع عمل ندوات اليوم الواحد لرفع كفاءة العاملين ، وعقد دورات فى السلامة والصحة المهنية وتدريب أفراد الامن على أعمال الدفاع المدنى والحريق.