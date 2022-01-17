وكيل زراعة الفيوم: تدشين مصنع لصناعة العطور سيعود علينا بملايين من الدولارات

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم وأستاذ النباتات الطبية والعطرية ، إن مصر تتميز بإنتاج وفير من النباتات الطبية والعطرية، ونحن متمرسون في هذا النوع من الزراعة منذ آلاف السنوات .

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالفيوم في تصريحات ببرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن مصر تصدر المادة الخام فقط من النباتات الطبية ولا يتم تصنيعها وتعود لنا على هيئة خدمات أو مستحضرات تجميل أو عطور وتكون غالية الثمن وبالتالي نحرم نفسنا من القيمة المضافة من هذه الصناعة.

وتابع وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أنه يتوفر لدينا العديد من النباتات الطبية والعطرية في أراضينا مثل العطر والياسمين والارونفيل والنعناع فهى نباتات كلها تعطى رائحة وزيت الطيار بجانب بعض الأشجار الموالح التي تعطى كميات كبيرة من الأزهار لا يتم استغلال 5 % فقط منها .

وقال وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، إنه مع الصناعة الجديدة وتدشين مصنع لصناعة العطور يمكن استغلال هذه الكميات من هذه الزهور التي لا يتم الاستفادة منها ويتم تحويله السلعة وهذا سيعود علينا بملايين من الدولارات .