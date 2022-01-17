وكيل تعليم دمياط يحذر مديرة مدرسة من عدم فرض الانضباط والإجراءات الاحترازية

دمياط معتز الشربينى

تفقد اليوم الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، سير العملية الامتحانية بمدرسة الشهيد محمد صابر مطاوع الإعدادية المشتركة بإدارة دمياط التعليمية.

وتابع "وكيل الوزارة" أداء الطلاب الصف الأول الإعدادي لامتحان الجبر وأداء طلاب الصف الثاني للامتحان اللغة الإنجليزية، واطمأن علي شمول ورقة الأسئلة للمواصفات الورقة الامتحانية وأداء الطلاب للامتحان في سهولة ويسر.

وأثناء تفقده لاحظ عدم استخدام جهاز الكشف الحراري لقياس درجة الحرارة للطلاب وعدم ارتداء الكمامات واتخاذ الإجراءات الاحترازية وعدم إتخاذ الإجراءات الإدارية السليمة قبل توزيع وجبات التغذية.

ووجه الدكتور "خالد خلف" إنذار شديد اللهجه لمديرة المدرسة لعدم فرض الانضباط واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة، وكلف مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء بمتابعة المدرسة بصفة يومية حتي نهاية الامتحانات وتقديم تقرير بذلك.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمتابعة سير العملية الامتحانية بمدارس المحافظة، لحظة بلحظة والتأكيد على إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للطلاب والمعلمين.