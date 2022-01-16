اليوم السابع
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الأحد، 16 يناير 2022 12:30 م
أكرم القصاص
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وكيل تعليم دمياط يتابع امتحانات النقل من داخل غرفة العمليات.. ويؤكد تطبيق الإجراءات

الأحد، 16 يناير 2022 12:24 م
وكيل تعليم دمياط يتابع امتحانات النقل من داخل غرفة العمليات.. ويؤكد تطبيق الإجراءات غرفة العمليات لمتابعة سير امتحانات نصف العام
دمياط معتز الشربينى

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ترأس الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أعمال غرفة العمليات لمتابعة سير امتحانات نصف العام لسنوات النقل بجميع اللجان على مستوى المحافظة.
 
ويؤدى اليوم طلاب الصف الرابع الابتدائي الامتحان في مادتي العلوم والمهارات المهنية وطلاب الصف الأول الإعدادي الامتحان في مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الفنية و وطلاب الصف الثاني الإعدادي في مادتي الجبر والتربية الفنية والصف الثاني الثانوي في مادتي التربية الدينية والتربية المهنية.
 
وأكد وكيل الوزارة، أن غرفة العمليات تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أية معوقات تؤثر على سير العملية الامتحانية بالتنسيق الكامل مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة وجميع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وحل أية مشكلات قد تواجه الطلاب أثناء أداء الامتحانات.
 
وأشار إلى أن الامتحانات تجرى وسط إجراءات إحترازية ووقائية مكثفة للطلاب والمعلمين حفاظا على سلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، ولم تتلقي غرفة العمليات أية شكاوى خاصة بسير العملية الامتحانية بمدارس المحافظة.
 
يأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمتابعة سير العملية الامتحانية بمدارس المحافظة والتأكيد على إتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للطلاب والمعلمين.
 

 


جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2022

امتحانات الصف الاول الثانوي 2022

نص جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2022

صورة جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2022

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2022

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