وكيل تعليم دمياط يتابع امتحانات النقل من داخل غرفة العمليات.. ويؤكد تطبيق الإجراءات

ويؤدى اليوم طلاب الصف الرابع الابتدائي الامتحان في مادتي العلوم والمهارات المهنية وطلاب الصف الأول الإعدادي الامتحان في مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الفنية و وطلاب الصف الثاني الإعدادي في مادتي الجبر والتربية الفنية والصف الثاني الثانوي في مادتي التربية الدينية والتربية المهنية.

وأكد وكيل الوزارة، أن غرفة العمليات تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أية معوقات تؤثر على سير العملية الامتحانية بالتنسيق الكامل مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة وجميع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وحل أية مشكلات قد تواجه الطلاب أثناء أداء الامتحانات.

وأشار إلى أن الامتحانات تجرى وسط إجراءات إحترازية ووقائية مكثفة للطلاب والمعلمين حفاظا على سلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، ولم تتلقي غرفة العمليات أية شكاوى خاصة بسير العملية الامتحانية بمدارس المحافظة.