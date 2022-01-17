وفاة أحد أوائل الطيارين الحربيين الأمريكيين من أصل أفريقى عن عمر يناهز 102 عاما

وكالات الأنباء

أعلن وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، وفاة تشارلز ماكجى، أحد أوائل الطيارين الحربيين الأمريكيين من أصل إفريقى، عن عمر ناهز 102 عام.

وكتب أوستن على حسابه فى "تويتر": "اليوم فقدنا بطلا أمريكيا. توفي تشارلز ماكجي العميد جنرال وأحد آخر طياري توسكيجي عن 102 عاما".

ويقصد بـ"توسكيجي"، مجموعة جوية شهيرة تتكون بالكامل من طيارين من أصول إفريقية، كان الجنرال ماكجي عمل فيها خلال الحرب العالمية الثانية، ونفذ أكثر من 130 طلعة جوية.

ومنذ عامين، منح الرئيس الأمريكي حينها دونالد ترامب ماكجي رتبة جنرال، وكرمه كبطل حرب ومناضل في مجال الحقوق المدنية في آخر خطاب له أمام الكونجرس.

وكان هذا الطيار الأمريكي المخضرم يقود إحدى مقاتلات موسانغ "بي – 51" مميزة بذيل أحمر، وكانت مهمتها تتمثل في مرافقة وحماية القاذفات الأمريكية فوق أوروبا.

ويعد نجاح الطيارين من أصول إفريقية علامة فارقة في مكافحة التمييز العنصري في أمريكا، وأحد العوامل التي دفعت الرئيس هاري ترومان في عام 1948 إلى إلغاء الفصل العنصري في الجيش الأمريكي.

يشار إلى أن هذا الجنرال كان شارك لاحقا في حربي كوريا وفيتنام ونفذ ما مجموعه 409 طلعات جوية، في حين تقاعد في عام 1973، وتوجه إلى العمل في مجال الأعمال التجارية، وأشرف على إدارة مطار مدني، وترك خلفه 3 أبناء و10 أحفاد و14 من أبناء الأحفاد.