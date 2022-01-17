وزير القوى العاملة: قانون العمل الجديد يقضى على استمارة 6 ويدعم زيادة الإنتاج

كتبت آية دعبس

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة ، إن مناقشات قانون العمل بمجلس الشيوخ تسير بخطوات جيدة، حيث بدأت المناقشات فى الأسبوع الثانى، بجلسات لمناقشته فى الجلسة العامة بعد انتهاء لجنة الطاقة البيئة والقوى العاملة من مناقشة مواده، لافتا إلى مشاركته خلال جلسة اليوم بالمجلس.

وأضاف سعفان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على هامش مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة القوى العاملة والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في مجال التدريب وريادة الأعمال ، والسلامة والصحة المهنية،: نتعشم أن تنتهى المناقشات سريعا لينتقل القانون لمجلس النواب ليأخذ نفس الدورة من المناقشات ثم يتم اعتماده وإصداره خلال الفترة المقبلة، فقد كنا حريصين على إحداث توافق واستقرار فى مناخ العمل، لتتسم العلاقات بين أًصحاب الأعمال والعمال بالاستقرار، لزيادة الاستثمار وقدرة العامل على زيادة انتاجه والذى سيغطى كل أطراف العملية الإنتاجية.

وتابع وزير القوى العاملة: أن القانون يقضى على استمارة 6 والفصل التعسفى والاستقالة المُقدمة قبل توقيع عقود العمل، حيث كانت أسوأ شئ موجود فى السابق، وتلقينا الكثير من الشكاوى بشأنها، وهذا الاتجاه دعمه أصحاب الأعمال أنفسهم، لأن أصحاب الأعمال الذين يوقعون الاستمارة 6 أو الاستقالة قبل عقد العمل، بالتأكيد غير جادين، وبالتالى فضل أصحاب الأعمال أن يمثلوا رجال أعمال بشكل مشرف، مما يعطى انطباع جيد عنهم واهتمامهم نحو حقوق حماية العمال.

ولفت إلى أن الشق المالى سينظمه المجلس القومى للأجور، والذى سيكون معني بدراسة ووضع الحد الأدنى للأجور والعلاوات الدورية وفقا لما نص عليه مشروع قانون العمل الجديد.