مياه المنوفية: تنفيذ برامج تدريبية للعاملين عن تكنولوجيا معالجة مياه الشرب

المنوفية - محمد فتحى

أكد الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أهمية تطوير العنصر البشرى فى الشركة من خلال صقل مهارات وخبرات العاملين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، ويأتي ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وضمن خطة الاحتياجات التدريبية الإقليمية الموحدة والمعتمدة من الشركة القابضة و تماشيا مع سياسة الدوله فى التحول الرقمى .

وأوضح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن الفترة التدريبية شهدت تنفيذ دورة عن تكنولوجيا معالجة مياه الشرب للتعرف على مصادر وخصائص المياه والتعرف علي الهدف من عمليات تنقيه المياه والتعرف علي مراحل تنقيه المياه والتعرف علي تكنولوجيا تنقيه المياه السطحيه والمحطات النقالي والترشيح المباشر وطرق إزالة الحديد والمنجنيز من المياه الجوفيه وأضاف ، تم تنفيذ دورة تدريبية عن أجهزة القياس ومكونات المحطات والشبكات للتعرف على أجهزة قياس المؤشرات الكهربية وأجهزة قياس الخواص الفيزيائية والتعرف على مصادر وخصائص المياه والدورة الهيدرولوجية للمياه والخصائص الطبيعية والكيماوية والبيولوجية والاشتراطات الصحية للمياه وأنواع المحطات وطرق التنقية وأنواع المحابس والتعرف على أساليب الترشيح المختلفة وأيضا التعرف على أنواع المواسير وأقطارها .

وأوضح نجيب ، انه تم تنفيذ دورة تدريبية للعاملين عن التشغيل القياسي لمحطات المياه للتعرف على المكونات الرئيسية للمحطة والتعرف علي مراحل تنقية مياه الشرب وكيفية استخدام الكلور في عملية التنقية لمياه الشرب ، كما تم تنفيذ دورة تدريبية عن تجارب التشغيل للتعرف على تجارب التحكم في جرعات المواد الكيميائية و التعرف على كيماويات التنقيه ( الشبه والكلور ) والتعرف على تجارب التحكم فى تشغيل المحركات .

وأشار إلى أنه تم تنفيذ ايضا دوره تدريبية عن صيانة المعدات الكهربائية للتعرف على أنواع الصيانه المختلفة ودراسة بعض المعدات الكهربية مثل الاوناش والمحركات ولمبات الانارة ودراسة طرق بدأ المحركات الكهربية" التوصيل المباشر -دائرة ستار دلتا -جهاز البدأ الناعم soft start"، ودراسة مكونات لوحات بدأ المحركات واجهزة الحمايه المستخدمة . وأكد ، يستمر مركز التدريب فى تقديم دورات فى مختلف التخصصات من أجل الارتقاء بالمستوى المهنى للعاملين حيث تم تنفيذ دوره تدريبية عن اساسيات الأنظمة الهيدروليكية للتعرف على أساسيات الدوائر الهيدروليكية الموجودة فى معدات الشركة والمكونات الأساسية للدوائر الهيدروليكية الموجودة فى المعدات والرموز لمكونات الدوائر الهيدروليكية وأنواع المضخات الهيدروليكية وطريقة عملها و أهمية استخدام الأنظمة الهيدروليكية والنيوماتيكية فى الحياة العملية .