محافظ القاهرة يبحث تطوير سوق العبور وإعادة هيكلته لتعظيم موارده

كتب سيد الخلفاوى

عقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إجتماعًا مع مسئولى الجهاز التنفيذي لسوق العبور لبحث تطوير السوق وإعادة هيكلته وتنظيمه لتعظيم موارده ومعالجة أوجه القصور والسلبيات به لتحسين الخدمات المقدمة للتجار والمواطنين المترددين على السوق.

وطالب محافظ القاهرة بالاستعانة بأفكار الشباب لتحسين الخدمات المقدمة بالسوق وتطوير البنية التحتية ووضع خطة تجديد وإحلال لكافة المرافق وخطة للإستثمار بالسوق وكيفية إضافة أنشطة مكملة وإنشاء مصانع تساعد على تكامل العمل به.

وسوق العبور مقام على مساحة 300 فدان تضم 190 فدان للسوق المركزي منها 16.5 فدان مخصصة لانتظار الشاحنات و15 فدان مساحات خضراء بالإضافة إلى 110 فدان للمنطقة الصناعية والتخزين والمباني الإدارية ويخدم سوق العبور القاهرة والمحافظات المجاورة ويعتبر أكبر سوق للخضار والفاكهة واللحوم والأسماك .