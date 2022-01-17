محافظ الغربية يتفقد سير الأعمال بمشروع الفلك لخدمة ذوى القدرات الخاصة

الغربية - مصطفى عادل

تفقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ مشروع الفلك بكفر الزيات، والذى يُعد أحد المشروعات المجتمعية الفريدة فى مصر والشرق الأوسط، حيث تم إطلاقه فى ضوء دراسة علمية متطورة لخدمة شريحة هامة من ذوى القدرات الخاصة، وتحديداً ذوى الهمم من أبطال متلازمة "داون" وسيتم افتتاحه نهاية مارس المقبل.

وقام نيافة الأنبا بولا ، أسقف مطرانية طنطا وتوابعها، باصطحاب المحافظ ونائبه فى جولة لتفقد تطور الأعمال بمبانى المشروع، حيث أعرب المحافظ عن فخره بإقامة مثل هذا المشروع على أرض الغربية والذى يهدف لدمج ذوى القدرات الخاصة من أصحاب متلازمة "داون" فى المجتمع وتأهيلهم لسوق العمل، حيث يأتى ذلك المشروع تماشياً مع سياسة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والدمج لذوى القدرات الخاصة للوصول للحياة الكريمة.



ومن جانبه أشار الأنبا بولا إلى أنه تم تنفيذ هذا المشروع بعد الرجوع إلى دراسات ميدانية للكثير من المشروعات المشابهة فى إيطاليا وسويسرا ، حيث يقوم المشروع بتقديم خدماته فى شكل عدة برامج ، البرنامج الأول يقوم باستضافة 150شاب وفتاة فوق 18عام فى شكل إقامة كاملة ، البرنامج الثانى يقدم خدماته ل 150شاب وفتاة من المترددين بشكل يومى خلال ساعات النهار على المشروع تتراوح أعمارهم ما بين 4 و 18 عام، حيث يتم خلال هذا الوقت العمل على تنمية قدراتهم ( الحسية ، الحركية ، الذهنية ، التعليمية والحرفية) ، والبرنامج الثالث خاص بأولياء أمور أبطال متلازمة "داون" ، وهو برنامج يقوم بتنمية وعيهم وزيادة قدراتهم فى التعامل مع أبنائهم.



وأكد محافظ الغربية على دعم المحافظة الكامل لهذا المشروع، موجهاً بتذليل كافة العقبات لخروجه بأفضل صورة لخدمة أبنائنا من ذوى القدرات الخاصة والاستفادة بقدراتهم فى المجتمع وسوق العمل، وعقب اللقاء تفقد المحافظ مع مديرى شركات المرافق نهو كافة الأعمال الخاصة بالبنية التحتية وخاصةً فى الطريق المؤدى إلى المشروع تمهيداً لرصفه قبيل الافتتاح فى مارس المقبل.



يُذْكَرْ أن المشروع يتواجد على مساحة إجمالية 6332م2 ، ويضم مبنيين (الأول مساحته 1473م2، والثانى مساحته 1050م2)، بخلاف المساحات الخضراء والصوبات الزراعية والملاعب المفتوحة للمستفيدين من خدمات المشروع.