محافظ الغربية يبحث مع رؤساء المدن خطة الرصف الجديدة

الغربية محمد طارق

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعاً لمتابعة خطة الرصف بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء حسين الجندي سكرتير عام المحافظة، حيث تابع المحافظ خلال الاجتماع نسب تنفيذ الرصف في جميع المراكز والمدن والأحياء وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الطرق الرئيسية والفرعية.

وخلال الاجتماع استعرض المحافظ نسب تنفيذ الرصف في الشوارع التي تم الانتهاء من إدخال كافة المرافق بها، موجهاً الإدارة الهندسية بعرض تقرير أسبوعي عن تقدم الأعمال من خلال لجان الإشراف.

وأكد المحافظ أن المحافظة مستمرة خلال خطة العام المالي 22/21 في استكمال أكبر خطة رصف شهدتها المحافظة حيث تم رصف 363 طريق في العامين السابقين بطول 303 كم، وجاري رصف 159 طريق بطول 210 كم خلال خطة العام الحالي.