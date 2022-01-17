كنز من الفيتامينات والمعادن.. فاكهة التنين تصل سيناء وبدء زراعتها.. فيديو وصور

شمال سيناء ـ محمد حسين

بدأ مواطنون من شمال سيناء، زراعة شجر فاكهة التنين والمعروفة باسم دراجون فروت، والتى تعتبر من أغلى أنواع الفواكه فى مصر.

ونقل تلفزيون اليوم السابع، تجربة موظف استطاع زراعة الشجيرات والتوسع فيها بعمل مشتل تمهيدا لنشر أوسع لثقافة زراعتها.

قال سمير أبو زور صاحب تجربة شجرة فاكهة التنين، والتى ينفذها فى مزرعة صغيرة له فى قرية السكاسكة شرق مدينة العريش، إنها تجربة جديدة من نوعها بدأها عن طريق شتلة اشتراها من العريش، ثم أعقبها بتوفير عدد من الشتلات من المنصورة.

وأشار إلى أنها شجرة تناسب طبيعة أرض سيناء وهى من نوع الصباريات، وتنمو بطريقة رأسية، وتنتج فاكهة هى الأغلى من نوعها.

وتابع أنه يخطط للتوسع فى زراعتها وقام بالاستفادة من اجزاء منها بإعادة زراعتها لتكون شتلات يوفرها للتوسع فى زراعتها مستقبلا لأنها لا تحتل مساحة، ويقوم بغرسها بين أشجار الزيتون.



فاكهة التنين تصل سيناء والأهالى يبدأون زراعتها (1)



فاكهة التنين تصل سيناء والأهالى يبدأون زراعتها (2)



فاكهة التنين تصل سيناء والأهالى يبدأون زراعتها (3)



فاكهة التنين تصل سيناء والأهالى يبدأون زراعتها (4)



فاكهة التنين تصل سيناء والأهالى يبدأون زراعتها (5)